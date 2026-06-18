В Ивановской и Владимирской областях объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Ивановской и Владимирской областях

Москва18 июн Вести.На территории Ивановской и Владимирской областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Угроза атаки БПЛА во Владимирской области. Сохраняйте спокойствие говорится в канале регионального ведомства в MAX

Аналогичное предупреждение распространила служба РСЧС в Ивановской области.

Ранее в ночь на 18 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах, в том числе в Рязанской, Пензенской, Тульской областях, а также в Крыму.