Режим беспилотной опасности введен в Мордовии, Пензенской и Рязанской областях

В Мордовии, Пензенской и Рязанской областях введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в Мордовии, Пензенской и Рязанской областях

Москва18 июн Вести.Режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов объявлен на территории Мордовии, а также Пензенской и Рязанской областей. Об этом сообщают власти регионов в своих официальных каналах.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета предупредил со своей стороны губернатор Олег Мельниченко в мессенджере MAX

Похожие предупреждения для жителей своих регионов опубликовали в MAX правительство Мордовии и региональная служба РСЧС Рязанской области.

В настоящее время воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских БПЛА объявлена в нескольких регионах России, включая Тульскую, Воронежскую и Калужскую области, а также Крым и Краснодарский край.