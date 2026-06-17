Москва17 июнВести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщается в официальных каналах МЧС России и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информацииговорится в канале крымского республиканского главка МЧС
О беспилотной опасности в Краснодарском крае предупредила региональная служба РСЧС.
"Существует угроза падения БПЛА", — уточняется в сообщении.