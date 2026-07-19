Воздушная тревога из-за атаки БПЛА сработала в Анапе, Новороссийске и Геленджике

В Новороссийске, Анапе и Геленджике сработала воздушная тревога из-за атаки БПЛА Воздушная тревога из-за атаки БПЛА сработала в Анапе, Новороссийске и Геленджике

Москва19 июл Вести.Воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Крымском районе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На территории Новороссийска, Анапы и Геленджика, а также Крымского района объявлена угроза атаки БПЛА говорится в канале штаба на платформе MAX

Ранее беспилотная опасность была объявлена на территории Крыма. Согласно данным республиканского МЧС, над полуостровом работала система ПВО. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.