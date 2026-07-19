Москва19 июлВести.Воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Крымском районе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
На территории Новороссийска, Анапы и Геленджика, а также Крымского района объявлена угроза атаки БПЛАговорится в канале штаба на платформе MAX
Ранее беспилотная опасность была объявлена на территории Крыма. Согласно данным республиканского МЧС, над полуостровом работала система ПВО. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.