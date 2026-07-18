На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта Движение автотранспорта временно закрыто на Крымском мосту

Москва18 июл Вести.Движение автомобильного транспорта временно приостановлено на Крымском мосту. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра в мессенджере MAX

Предупреждение опубликовано в 23.33 мск.

Согласно данным республиканского главка МЧС в MAX, в настоящее время на территории Крыма действует режим беспилотной опасности.