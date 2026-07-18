Москва18 июлВести.Движение автомобильного транспорта временно приостановлено на Крымском мосту. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в канале информцентра в мессенджере MAX
Предупреждение опубликовано в 23.33 мск.
Согласно данным республиканского главка МЧС в MAX, в настоящее время на территории Крыма действует режим беспилотной опасности.