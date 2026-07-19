Крымский мост временно закрыли для автотранспорта Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили

Москва19 июл Вести.На Крымском мосту временно остановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра в мессенджере MAX

Предупреждение о приостановке движения опубликовано в 23.19 мск.

Ранее сообщалось, что на территории Крыма объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работает система противовоздушной обороны.