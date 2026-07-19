Москва19 июлВести.На Крымском мосту временно остановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в канале информцентра в мессенджере MAX
Предупреждение о приостановке движения опубликовано в 23.19 мск.
Ранее сообщалось, что на территории Крыма объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работает система противовоздушной обороны.