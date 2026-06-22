На Крымском мосту временно закрылось движение для автомобилей

Крымский мост временно закрылся для автотранспорта На Крымском мосту временно закрылось движение для автомобилей

Москва22 июн Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто говорится в канале информцентра в мессенджере MAX

Автомобилистам, которые оказались в момент запрета на мосту и в зоне досмотра, рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Согласно актуальным данным крымского республиканского главка МЧС России, утром 22 июня на территории полуострова действует режим беспилотной опасности.