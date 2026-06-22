Москва22 июнВести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрытоговорится в канале информцентра в мессенджере MAX
Автомобилистам, которые оказались в момент запрета на мосту и в зоне досмотра, рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Согласно актуальным данным крымского республиканского главка МЧС России, утром 22 июня на территории полуострова действует режим беспилотной опасности.