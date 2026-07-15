Москва15 июлВести.На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в канале информцентра в мессенджере MAX
Информация об ограничении движения была опубликована 15 июля в 1.57.
Ранее сообщалось, что на территории Крыма введен режим беспилотной опасности.