Крымский мост закрылся для автотранспорта Движение автомобильного транспорта приостановлено на Крымском мосту

Москва15 июл Вести.На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра в мессенджере MAX

Информация об ограничении движения была опубликована 15 июля в 1.57.

Ранее сообщалось, что на территории Крыма введен режим беспилотной опасности.