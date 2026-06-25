Крымский мост закрылся для автотранспорта Движение автотранспорта на Крымском мосту временно закрыто

Москва25 июн Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно закрылось. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает оперативную обстановку на подъездах к переправе со стороны Керчи и Тамани.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в сообщении информцентра, которое опубликовано на платформе MAX в 23.50

Ранее сообщалось, что в настоящее время на территории Крыма и Севастополя объявлена воздушная тревога в связи с атакой со стороны украинских вооруженных формирований.