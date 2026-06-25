Москва25 июнВести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно закрылось. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает оперативную обстановку на подъездах к переправе со стороны Керчи и Тамани.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в сообщении информцентра, которое опубликовано на платформе MAX в 23.50
Ранее сообщалось, что в настоящее время на территории Крыма и Севастополя объявлена воздушная тревога в связи с атакой со стороны украинских вооруженных формирований.