Крымский мост закрылся для автотранспорта Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно закрыто

Москва8 авг Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра на платформе MAX

Ранее в ночь на 8 августа в Крыму был введен режим беспилотной опасности. Согласно актуальной информации республиканского главка МЧС, на востоке полуострова работает система противовоздушной обороны.