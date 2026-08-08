Москва8 авгВести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в канале информцентра на платформе MAX
Ранее в ночь на 8 августа в Крыму был введен режим беспилотной опасности. Согласно актуальной информации республиканского главка МЧС, на востоке полуострова работает система противовоздушной обороны.