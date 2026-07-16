Крымский мост временно закрылся для автотранспорта Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закрыто

Москва16 июл Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра на платформе MAX

Ранее сообщалось, что на территории Крыма введен режим беспилотной опасности, работает система противовоздушной обороны.