Крымский мост временно закрылся для автотранспорта Движение автомобилей по Крымскому мосту временно закрыто

Москва29 июн Вести.На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который отслуживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в сообщении, которое опубликовано в 2.05 в официальном канале информцентра в MAX

Ранее в ночь на 29 июня на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Согласно данным республиканского МЧС, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку со стороны ВСУ.