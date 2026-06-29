Москва29 июнВести.На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который отслуживает обстановку на подъездах к переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в сообщении, которое опубликовано в 2.05 в официальном канале информцентра в MAX
Ранее в ночь на 29 июня на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Согласно данным республиканского МЧС, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку со стороны ВСУ.