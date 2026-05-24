Крымский мост временно закрылся для автотранспорта Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено

Москва24 мая Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно закрыто. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра в мессенджере MAX

Сообщение было опубликовано в 4.10 мск. Причины приостановки автомобильного движения не уточняются.

Ранее в ночь на 24 мая на территории Крыма дважды объявлялся режим беспилотной опасности. В настоящее время воздушная тревога отменена.