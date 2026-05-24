Москва24 маяВести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно закрыто. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в канале информцентра в мессенджере MAX
Сообщение было опубликовано в 4.10 мск. Причины приостановки автомобильного движения не уточняются.
Ранее в ночь на 24 мая на территории Крыма дважды объявлялся режим беспилотной опасности. В настоящее время воздушная тревога отменена.