Москва24 маяВести.На территории Крыма повторно объявлен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Беспилотная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информацииговорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 24 мая на территории республики также объявлялась воздушная тревога, которая действовала на полуострове почти 2 часа.