В Крыму второй раз за ночь сработала воздушная тревога Режим беспилотной опасности повторно объявлен в Крыму

Москва24 мая Вести.На территории Крыма повторно объявлен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Беспилотная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 24 мая на территории республики также объявлялась воздушная тревога, которая действовала на полуострове почти 2 часа.