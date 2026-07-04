Крымский мост временно закрылся для автотранспорта На Крымском мосту временно запрещено движение автотранспорта

Москва4 июл Вести.На Крымском мосту временно закрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра на платформе MAX

Ранее сообщалось, что на территории Крыма действует режим беспилотной опасности.