Остановлено движение по Крымскому мосту На Крымском мосту остановили движение автотранспорта

Москва14 июн Вести.Движение на Крымском мосту временно перекрыто, говорится в сообщении Оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В настоящее время остановлено движение автомобильного транспорта.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Водителей, которых предупреждение застигло в зоне досмотра и на мосту, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.