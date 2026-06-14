Москва14 июнВести.Движение на Крымском мосту временно перекрыто, говорится в сообщении Оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
В настоящее время остановлено движение автомобильного транспорта.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрытоговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
Водителей, которых предупреждение застигло в зоне досмотра и на мосту, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.