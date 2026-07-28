Москва28 июл Вести.Временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в MAX.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто говорится в сообщении, опубликованном в 10.37

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По состоянию на 10.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было, сообщалось в мессенджере.