Москва27 июл Вести.Временно закрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в MAX.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто говорится в сообщении, опубликованном в 13.55

Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в мессенджере была размещена информация об отсутствии затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра с обеих сторон моста.