Крымский мост временно закрыт для транспорта

Москва31 мая Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в ночь на воскресенье, 31 мая, временно закрыто, сообщается в оперативном MAX-канале по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 02.24 по московскому времени.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в МЧС предупредили жителей и гостей полуострова о беспилотной и ракетной опасностях.