Москва17 маяВести.Оперативный канал Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщает о временном перекрытии Крымского моста.
Как следует из заявления, опубликованного Информационным центром в мессенджере MAX в 21.02 по московскому времени в воскресенье, 17 мая, на Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта.
Водителей, которые находятся на мосту, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников службы транспортной безопасности.