Москва16 апрВести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в оперативном канале Информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Предупреждение было опубликовано в мессенджере MAX в 22.37 по московскому времени в четверг, 16 апреля.
Людей, которых предупреждение застало на мосту и во время нахождения в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.