Крымский мост временно закрыли для автомобильного транспорта

Москва16 апр Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в оперативном канале Информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Предупреждение было опубликовано в мессенджере MAX в 22.37 по московскому времени в четверг, 16 апреля.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто говорится в сообщении

Людей, которых предупреждение застало на мосту и во время нахождения в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.