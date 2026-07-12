Москва12 июлВести.На территории Анапы и Крымского района Краснодарского края объявлена воздушная тревога в связи угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают местные власти в официальных каналах на платформе MAX.
Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источникахговорится в официальном канале администрации Анапы
Похожее предупреждение опубликовали власти Крымского района Кубани, отметив в сообщении, что на территории муниципалитета после фиксации пролета БПЛА включены сирены оповещения.