Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена в Анапе и Крымском районе Кубани

В Анапе и Крымском районе объявлена воздушная тревога из-за БПЛА Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена в Анапе и Крымском районе Кубани

Москва12 июл Вести.На территории Анапы и Крымского района Краснодарского края объявлена воздушная тревога в связи угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают местные власти в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках говорится в официальном канале администрации Анапы

Похожее предупреждение опубликовали власти Крымского района Кубани, отметив в сообщении, что на территории муниципалитета после фиксации пролета БПЛА включены сирены оповещения.