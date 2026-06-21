В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе

Москва21 июн Вести.На территории Анапы объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает администрация города-курорта.

Внимание! В городе включена сирена, сохраняется угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы говорится в официальном канале мэрии в мессенджере MAX

Согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в MAX, на территории Краснодарского края беспилотная опасность была объявлена днем 20 июня.

Ранее сообщалось, что в городе Крымске произошло падение фрагментов БПЛА, что привело к возгоранию на территории частного домовладения.