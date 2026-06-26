Москва26 июнВести.Мэрия города-курорта Анапа Краснодарского края предупредила жителей и гостей города о сохранении угрозы беспилотной опасность.
Внимание! В городе включена сирена, сохраняется угроза атаки БПЛАговорится в ее сообщении в мессенджере MAX
Людям настоятельно рекомендовали укрыться в безопасных помещениях и не использовать для этих целей автомобили.
В мэрии напомнили, что съемка и публикация материалов о работе ПВО и спецслужб запрещена, призвали граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.