Москва13 июн Вести.В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале мэрии города.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА говорится в публикации

Жителям и гостям муниципалитета напомнили правила безопасности. При включении сигнала "Внимание всем" находящимся дома советуют не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон, не пользоваться лифтом, а также держаться дальше от окон и дверей.

Людям на улице рекомендуется спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале или подземной парковке. При этом опасно прятаться у стен многоэтажек, а также использовать в качестве укрытия остановочные павильоны и автомобили.

Водителям следует остановиться, выйти из машины и найти укрытие либо лечь на землю и отползти в безопасное место.

В мэрии также предупредили: нельзя снимать и выкладывать в социальные сети видео с беспилотниками, работой ПВО и спецслужб - враг может использовать эту информацию для корректировки ударов.

Жителей призывают сохранять спокойствие, ждать отмены сигнала опасности и следить за новостями только в официальных источниках. Единый телефон экстренных служб - 112.