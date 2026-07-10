В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников

Москва10 июл Вести.На территории Анапы объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе городской мэрии в MAX.

Жителям и гостям города напомнили правила поведения при включении сирены-сигнала "Внимание всем".

Если вы дома: не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей говорится в публикации

Тем, кого предупреждение застало на улице, рекомендовано укрыться в подвалах домов, на подземных парковках или в цокольных частях зданий.