Москва28 июнВести.На территории Анапы объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила администрация города на платформе MAX.
Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛАговорится в публикации
Жителям и гостям города напомнили о правилах безопасности при включении сигнала "Внимание всем". Находящимся дома рекомендуется не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон, не пользоваться лифтом и держаться подальше от окон.
Тем, кто на улице, следует спрятаться в цоколе, подвале или подземной парковке. Водителям советуют остановиться, выйти из машины и найти укрытие.
Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобиле или остановочных павильонах.
Власти призывают не выкладывать в социальные сети фото и видео работы ПВО, беспилотников и спецслужб - эта информация может помочь противнику.
В случае необходимости следует звонить по телефону экстренных служб - 112.
Сигнал отменят, когда обстановка в городе станет безопасной.