В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников В Анапе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов

Москва28 июн Вести.На территории Анапы объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила администрация города на платформе MAX.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА говорится в публикации

Жителям и гостям города напомнили о правилах безопасности при включении сигнала "Внимание всем". Находящимся дома рекомендуется не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон, не пользоваться лифтом и держаться подальше от окон.

Тем, кто на улице, следует спрятаться в цоколе, подвале или подземной парковке. Водителям советуют остановиться, выйти из машины и найти укрытие.

Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобиле или остановочных павильонах.

Власти призывают не выкладывать в социальные сети фото и видео работы ПВО, беспилотников и спецслужб - эта информация может помочь противнику.

В случае необходимости следует звонить по телефону экстренных служб - 112.

Сигнал отменят, когда обстановка в городе станет безопасной.