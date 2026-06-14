Москва14 июнВести.На территории Анапы объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в мессенджере MAX в городской мэрии.
В заявлении напомнили жителям и гостям города, что при включении сирен-сигнала "Внимание всем" необходимо укрыться в помещении без окон и не пользоваться лифтом.
Если вы на улице … Укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания. Используйте для укрытия подвалы домов, подземные парковкиговорится в публикации
Ранее сообщалось, что по соображениям безопасности приостановлена работа аэропортов Краснодара и Геленджика.