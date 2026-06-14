В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Анапы

Москва14 июн Вести.На территории Анапы объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в мессенджере MAX в городской мэрии.

В заявлении напомнили жителям и гостям города, что при включении сирен-сигнала "Внимание всем" необходимо укрыться в помещении без окон и не пользоваться лифтом.

Если вы на улице … Укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания. Используйте для укрытия подвалы домов, подземные парковки говорится в публикации

Ранее сообщалось, что по соображениям безопасности приостановлена работа аэропортов Краснодара и Геленджика.