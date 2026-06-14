Москва14 июнВести.Две воздушные гавани на территории Краснодарского края приостановили работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Речь идет об аэропортах Краснодара и Геленджика, где ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.
Аэропорт Геленджик. Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX
В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.