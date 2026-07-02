Москва2 июлВести.Утром в четверг, 2 июля, в аэропортах Краснодара и Геленджика в целях безопасности ввели дополнительные ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика введены дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.59 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00, Краснодара – с 09.00 до 23.00 по московскому времени.