Росавиация: в аэропортах Краснодара и Геленджика введены ограничения на полеты

Аэропорты Краснодара и Геленджика приостановили свою работу Росавиация: в аэропортах Краснодара и Геленджика введены ограничения на полеты

Москва2 июл Вести.Утром в четверг, 2 июля, в аэропортах Краснодара и Геленджика в целях безопасности ввели дополнительные ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика введены дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.59 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00, Краснодара – с 09.00 до 23.00 по московскому времени.