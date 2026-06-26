Москва26 июнВести.В аэропортах Геленджика и Краснодара действует режим временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписал Артем Кореняко
Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Об отмене ограничений будет объявлено дополнительно.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло авиагаваней.