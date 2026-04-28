Москва28 апрВести.Воздушные гавани Геленджика и Краснодара временно не принимают и не отправляют авиарейсы, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.
Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский): введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов... Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00, Краснодар – с 09.00 до 23.00 мскнаписали в Росавиации
Там также уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.