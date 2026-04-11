Росавиация ввела дополнительные ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара

Москва11 апр Вести.В аэропортах Геленджика и Краснодара в целях безопасности введены дополнительные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 11 апреля в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края объявлялась воздушная тревога в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов и ракетной опасностью.