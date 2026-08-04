Прием и отправка авиарейсов в аэропорту Геленджика приостановлены

Аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку рейсов Прием и отправка авиарейсов в аэропорту Геленджика приостановлены

Москва4 авг Вести.Аэропорт в Геленджике временно прекратил прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджик – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

Сейчас в Геленджике рейсы принимаются и отправляются с 8.30 до 20.00.

Уточняется, что из-за ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании.