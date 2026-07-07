В Анапе объявили беспилотную опасность В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

Москва7 июл Вести.В официальном канале мэрии Анапы объявили об угрозе атаки вражеских БПЛА.

Публикация появилась в 21.55 по московскому времени в мессенджере MAX.

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