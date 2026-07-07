Москва7 июлВести.В официальном канале мэрии Анапы объявили об угрозе атаки вражеских БПЛА.
Публикация появилась в 21.55 по московскому времени в мессенджере MAX.
При включении сирен-сигнала "Внимание всем" соблюдайте следующие правила. Если вы дома: не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверейотмечается в сообщении
При нахождении на улице лучше укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале или на парковке.
Опасно прятаться в машине или у стен домов.