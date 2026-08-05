Москва5 авг Вести.Мэрия города-курорта Анапа предупредила об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА отмечается в публикации мэрии в мессенджере MAX

Жителям и гостям города рекомендовали укрыться в безопасных помещениях, покинуть улицы и спрятаться в подвалах домов или на подземных парковках.

Им напомнили о запрете снимать и публиковать в интернете фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб, поскольку противник может использовать эту информацию для корректировки. В случае необходимости гражданам предложили звонить по телефону оперативных служб – 112.