Москва15 июл Вести.На территории Анапы объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила администрация города-курорта.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках говорится в Telegram-канале мэрии

Ранее в ночь на 15 июля воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в Туапсе. Режим опасности атаки беспилотников действует также в Крымском районе Краснодарского края, согласно актуальным данным администрации муниципалитета в мессенджере MAX.