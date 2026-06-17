В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе

Москва17 июн Вести.Воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Анапы. Об этом сообщает администрация города-курорта.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках говорится в официальном канале мэрии в мессенджере MAX

Согласно данным региональной службы РСЧС, режим беспилотной опасности на территории Краснодарского края был введен вечером 16 июня. Ночью 17 июня объявлялась также ракетная опасность. В настоящее время в целях безопасности введены дополнительные ограничения на полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика.