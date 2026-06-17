Москва17 июнВести.Режим ракетной опасности объявлен на территории Краснодарского края и Ростовской области. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракетговорится в сообщении региональной службы ведомства в MAX
Предупреждение для жителей Ростовской области также распространено по каналам РСЧС. Населению рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
Ранее на территории этих регионов была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Ракетная опасность также объявлялась на территории Крыма и действовала 14 минус с 4.26 до 4.40.