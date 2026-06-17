Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области

В Краснодарском крае и Ростовской области объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области

Москва17 июн Вести.Режим ракетной опасности объявлен на территории Краснодарского края и Ростовской области. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет говорится в сообщении региональной службы ведомства в MAX

Предупреждение для жителей Ростовской области также распространено по каналам РСЧС. Населению рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.

Ранее на территории этих регионов была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Ракетная опасность также объявлялась на территории Крыма и действовала 14 минус с 4.26 до 4.40.