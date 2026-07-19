Жителей Ростовской области предупредили о ракетной опасности Ракетная опасность объявлена в Ростовской области

Москва19 июл Вести.Режим опасности ракетного удара со стороны вооруженных формирований Украины введен на территории Ростовской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Объявлена ракетная опасность по Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг! говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее в ночь на 19 июля ракетная опасность объявлялась в пяти регионах Центральной России - в Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областях.