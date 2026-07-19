Москва19 июлВести.Режим опасности ракетного удара со стороны вооруженных формирований Украины введен на территории Ростовской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Объявлена ракетная опасность по Ростовской области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг!говорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее в ночь на 19 июля ракетная опасность объявлялась в пяти регионах Центральной России - в Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областях.