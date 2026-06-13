Ракетная опасность объявлена в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области

В Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области

Москва13 июн Вести.Ракетная опасность объявлена на территории Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет уточняется в канале РСЧС по Кубани в мессенджере MAX

Похожие сообщения распространены через каналы МЧС и РСЧС в Крыму и Ростовской области.

Ранее в ночь на 13 июня сообщалось, что на территории этих регионов объявлена беспилотная опасность. На Крымском мосту приостановлено движение автомобильного транспорта.