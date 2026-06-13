Крымский мост временно закрылся для автотранспорта на фоне ракетной опасности Движение автомобильного транспорта приостановлено на Крымском мосту

Москва13 июн Вести.На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта на фоне объявленной на полуострове ракетной опасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале в MAХ информационного центра, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъезде к переправе

Почти одновременно республиканский главк МЧС распространил через MAX предупреждение о ракетной опасности в Крыму.

Ракетная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие говорится в сообщении ведомства

Ранее в ночь на 13 июня в Крыму был введен режим беспилотной опасности. В МЧС сообщали о работе системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога также была объявлена в Севастополе.