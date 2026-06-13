Москва13 июнВести.На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта на фоне объявленной на полуострове ракетной опасности.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в канале в MAХ информационного центра, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъезде к переправе
Почти одновременно республиканский главк МЧС распространил через MAX предупреждение о ракетной опасности в Крыму.
Ракетная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствиеговорится в сообщении ведомства
Ранее в ночь на 13 июня в Крыму был введен режим беспилотной опасности. В МЧС сообщали о работе системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога также была объявлена в Севастополе.