Москва21 июнВести.Ракетная опасность была объявлена на территории Крыма. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Ракетная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствиеговорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
В то же время информационный центр, отслеживающий обстановку на Крымском мосту, сообщил о временной приостановке автомобильного движения по переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрытоотмечается в публикации информцентра в МАХ
Автомобилистам, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее в ночь на 21 июня в Крыму была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).