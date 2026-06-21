Ракетная опасность объявлялась в Крыму, закрыто движение по Керченскому мосту

В Крыму объявлялась ракетная опасность, движение по Керченскому мосту закрыто Ракетная опасность объявлялась в Крыму, закрыто движение по Керченскому мосту

Москва21 июн Вести.Ракетная опасность была объявлена на территории Крыма. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Ракетная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

В то же время информационный центр, отслеживающий обстановку на Крымском мосту, сообщил о временной приостановке автомобильного движения по переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто отмечается в публикации информцентра в МАХ

Автомобилистам, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в ночь на 21 июня в Крыму была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).