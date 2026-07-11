Москва11 июлВести.Тревога из-за угрозы ракетного удара объявлена на территории Крыма. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Ракетная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации!говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в Крыму вводился режим беспилотной опасности. По данным крымского МЧС, над полуостровом сработала система противовоздушной области.
Ночью 11 июля ракетная опасность дважды объявлялась в Московской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях.