МЧС: в Крыму объявлена ракетная опасность

Тревога из-за ракетного удара объявлена в Крыму МЧС: в Крыму объявлена ракетная опасность

Москва11 июл Вести.Тревога из-за угрозы ракетного удара объявлена на территории Крыма. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Ракетная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации! говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в Крыму вводился режим беспилотной опасности. По данным крымского МЧС, над полуостровом сработала система противовоздушной области.

Ночью 11 июля ракетная опасность дважды объявлялась в Московской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях.