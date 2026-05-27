Москва27 мая Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Крыма. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Беспилотная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

При этом в МЧС настоятельно рекомендовали доверять только официальным источникам информации.

Ранее вечером 27 мая на территории четырех регионов Центральной России была объявлена ракетная опасность. Угроза касается Тульской, Орловской, Курской и Брянской областей.