Москва27 маяВести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Крыма. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Беспилотная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствиеговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
При этом в МЧС настоятельно рекомендовали доверять только официальным источникам информации.
Ранее вечером 27 мая на территории четырех регионов Центральной России была объявлена ракетная опасность. Угроза касается Тульской, Орловской, Курской и Брянской областей.