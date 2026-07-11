Москва11 июлВести.На территории Московской области второй раз за ночь 11 июля объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны!говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 11 июля режим тревоги из-за угрозы ракетного удара продлился в Подмосковье 1 час 37 минут - с 1.01 до 2.38 мск.