В Московской области повторно объявлена ракетная опасность Режим ракетной опасности повторно объявлен в Московской области

Москва11 июл Вести.На территории Московской области второй раз за ночь 11 июля объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 11 июля режим тревоги из-за угрозы ракетного удара продлился в Подмосковье 1 час 37 минут - с 1.01 до 2.38 мск.