В Крыму объявили ракетную опасность, закрыто движение по Крымскому мосту Ракетная опасность объявлена в Крыму, перекрыт Крымский мост

Москва24 июн Вести.На территории Крыма объявлена ракетная опасность, говорится в заявлении ГУ МЧС России по Республике Крым в мессенджере MAX.

Жителей просят сохранять спокойствие и пользоваться информацией только из официальных источников. Кроме того, остановлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто говорится в публикации

Водителей и пассажиров, которые находятся в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.