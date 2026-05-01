Воздушная тревога объявлена в Краснодарском крае Режим беспилотной опасности введен в Краснодарском крае

Москва1 мая Вести.На территории Краснодарского края объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает администрация Крымского района Кубани.

Получен сигнал "Беспилотная опасность по Краснодарскому краю" говорится в Telegram-канале администрации

Ранее ночью 1 мая сообщалось об атаке БПЛА на Туапсе, в результате чего произошел пожар на территории морского терминала.

Росавиация в целях безопасности ввела во всех аэропортах Краснодарского края ограничения на полеты.