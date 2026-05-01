Москва1 маяВести.На территории Краснодарского края объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает администрация Крымского района Кубани.
Получен сигнал "Беспилотная опасность по Краснодарскому краю"говорится в Telegram-канале администрации
Ранее ночью 1 мая сообщалось об атаке БПЛА на Туапсе, в результате чего произошел пожар на территории морского терминала.
Росавиация в целях безопасности ввела во всех аэропортах Краснодарского края ограничения на полеты.