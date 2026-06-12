Москва12 июн Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА предупреждает ведомство в своем канале в мессенджере MAX

В РСЧС настоятельно рекомендовали жителям региона отойти от окон и укрыться в помещении без остекления, а при нахождении на улице – зайти в ближайшее здание, заглубленное помещение, подвал или спрятаться на местности.