Москва26 июн Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возникла в Крымском районе Краснодарского края, сообщила районная администрация в мессенджере MAX.

Фиксация БпЛА над территорией Крымского района отмечается в публикации

Жителям посоветовали быть бдительными и внимательными, укрыться в помещениях без окон и следить за детьми и пожилыми родственниками. При необходимости следует звонить по телефону 112.

Ранее в этот же день угроза атаки БПЛА была объявлена в Новороссийске и Анапе.