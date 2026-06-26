Москва26 июнВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возникла в Крымском районе Краснодарского края, сообщила районная администрация в мессенджере MAX.
Фиксация БпЛА над территорией Крымского районаотмечается в публикации
Жителям посоветовали быть бдительными и внимательными, укрыться в помещениях без окон и следить за детьми и пожилыми родственниками. При необходимости следует звонить по телефону 112.
Ранее в этот же день угроза атаки БПЛА была объявлена в Новороссийске и Анапе.